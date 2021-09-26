Відомий український педіатр Євген Комаровський поділився особистим фото і викликав фурор

60-річний доктор Комаровський, який прославився завдяки своїй передачі про здоров'я дітей на ТБ, зараз на піку своєї популярності. До його порад прислухаються більше 9 мільйонів підписників в Instagram.

У своєму новому пості Євген Олегович показав фото з особистого архіву, на якому постав зі своєю маленькою онукою - у дівчинки день народження, їй виповнюється 8 років, передає Politeka.net. Так, у Комаровського, що одружився ще на четвертому курсі, народилося двоє синів. У 2013 році обидва подарували доктору онуків - хлопчика і дівчинку.

"Головна дівчинка в моєму житті... День народження улюбленої внучки! Зараз будемо гуляти і об'їдатися всякими смаколиками!", - з теплом підписав фото Євген Олегович.

У кадрі він присів поруч з онукою і міцно обійняв її. Обидва вони тримали по повітряній кульці, а на стіні за їх спиною висів вітальний напис з прапорців.

Користувачі вітають доктора Комаровського з іменниницею:

"Коли дуже пощастило з дідусем😍"; "😍Ваша внучка, копія, здоров'я, щастя радості👏"; "як ви схожі 😊 малятку - щасливого дитинства, а дідусеві - хорошого дідства!😍"; "Вітаю! 🧚 Дуже схожі, одне обличчя"; "Нічого собі, копія дідусь))))".

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