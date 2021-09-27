Обірвалося життя екс-футболіста "Шахтаря" Сергія Герасимця

Спортсмену було 55 років. Про непоправну втрату інформує офіційний сайт "гірників". Причини смерті Герасимця не повідомляються.

"Півзахисник Сергій Герасимець виступав за» гірників" з 1986 по 1988 рік, провів 57 матчів і забив 4 голи. Футбол для нього був справою всього життя. Останні 20 років він присвятив тренерській роботі. ФК "Шахтар» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Сергія Герасимця", - йдеться в повідомленні.

Також Герасимець виступав за київське «Динамо», Ірпінську «Рось», мінське «Динамо», «Бней Ієгуду», пітерський «Зеніт», «Каунас», «Динамо-Будімпульс» і «Торпедо-МАЗ».

Під час тренерської кар'єри Герасимець працював з російськими, казахстанськими та вірменськими командами.

25 вересня команда» Ядро «під керівництвом Сергія Герасимця стала переможцем МРО» північний захід " у третьому дивізіоні. У ніч після гри тренер помер.

"Ця страшна звістка приголомшує людську свідомість. Ще вчора Сергій Григорович разом з командою виграв чемпіонат Північно-Західного федерального округу, випромінював щастя, повний сил і емоцій будував плани на продовження сезону, злітав у небо на руках своїх футболістів...І через кілька годин пішов у небеса назавжди... Це здається поганим сном, але, на жаль, прокинутися не вийде. Великого футболіста, тренера і людини з нами більше немає... Сумуємо разом з рідними і близькими, наш рідний Сергій Григорович! З Вами йде величезна частина нашого життя. А ви пішли переможцем!» ,- йдеться в повідомленні клубу.

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