Екс-чемпіон світу Майк Тайсон висловив розчарування рівнем боксу, який продемонстрували Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час свого поєдинку.
Про це він написав у Twitter.
"Після перегляду бою Джошуа-Усик думаю, що, можливо, в той вечір у них був невдалий день. Після такого виступу ви дійсно вважаєте, що вони могли б побити мене на моєму піку?",- зазначив Тайсон.
Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа за одноголосним рішенням суддів. Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик відкрив шанувальникам головне бажання, яке у нього виникло після перемоги над Ентоні Джошуа. Спортсмен зізнався, що поки не думає про реванш з британцем. На думку українського боксера, Ентоні зараз теж швидше віддасть перевагу залікувати рани, відпочити і відкласти на майбутнє їх наступну зустріч.
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При цьому Усик підкреслив, що питання про реванш в будь-якому випадку буде вирішувати не він. Деталі можливого наступного поєдинку краще, на його думку, уточнювати безпосередньо у Олександра Красюка та Ентоні Джошуа. Усик підкреслив, що зараз прийшов час залікувати рани, які суперники не тільки отримали безпосередньо під час бою, але і в момент підготовки до нього. Олександр Усик розповідь, що йому хочеться видихнути спокійненько, подякувати Богові за корисний для нашої країни виступ і поїсти їжу, яку йому вживати не дозволяли під час підготовки до бою.
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