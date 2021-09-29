На 64-му році життя не стало талановитого блюз- і рок-музиканта Миколи Арутюнова

Серце співака зупинилося ще 22 вересня, але про його смерть стало відомо тільки зараз - сім'я вважала за краще поховати артиста в тиші і спокої. Син Арутюнова не назвав причин смерті.

Вокаліст груп "Ліга блюзу", «Четвер Арутюнова», «Funky Soul» та "The Booze Band", Арутюнов, домігся по-справжньому народної слави після того, як став учасником російського шоу «Голос 60+» (адаптація нідерландського формату The Voice Senior, версія проекту "Голос" для більш вікових конкурсантів).

Микола Арутюнов народився в Москві в родині інженера-вагонобудівника і викладачки німецької мови. Почав співати дуже рано і вже в 11 років приєднався до шкільного рок-ансамблю. Потім у 70-ті співав у різних аматорських групах. Свою вокальну манеру формував під впливом американських і англійських рок-, блюз - і соул-вокалістів. Таким чином, з часом він виробив власний стиль-сплав блюзового фразування, потужної подачі, широкого діапазону, експресивності і впізнаваного тембру.

У 1994 році Арутюнов став першим з російських музикантів, якому довірили четь виступити на головній сцені Всесвітнього джаз-фестивалю в швейцарському Монтре.

Користувачі висловлюють свої співчуття у зв'язку з відходом талановитого музиканта:

"Арутюнов... Не хочу вірити. Дякую за все. R.I.P"

"Це велика і серйозна втрата; поки скрізь стандартні новини без подробиць, ніяк ковід (((("

"Пішов у вічність ветеран Вітчизняної блюз-фанк-соул-рок сцени, лідер групи Ліга Блюзу - Микола Арутюнов... Світла Пам'ять!.."

"Світла пам'ять. Дуже шкода 😢"

"😢Шкода, не знала... Такий голос, така виправка, гідність і елегантність! А талант!.. Прощай, Маестро! 🪔Там немає нічого, крім порожнечі. Але вона початковий наш 🏠. І до неї потрібно звикнути... А, може, ще повернетеся, Маестро. Я чомусь вірю в це"

"Боляче! Дуже боляче! Царство Небесне! Нам буде не вистачати тебе!"

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