Зупинилося серце єдиного сина україно-вірменського режисера Сергія Параджанова

Сурен Параджанов помер 28 вересня в Києві, йому було 62.

Батько Сурена Сергій Параджанов став всесвітньо популярним після екранізації фільму "Тіні забутих предків" у 1964 році, знятого за мотивами однойменної повісті Михайла Коцюбинського.

Сурен народився 11 жовтня 1958 року. Закінчив архітектурний інститут і три роки працював за своєю спеціальністю. Потім зайнявся бізнесом. Як відомо, останній рік він жив сам. Його мати Світлана Щербатюк (дочка радянського дипломата, яка вийшла заміж за Параджанова в 17 років) померла влітку 2020-го.

Про смерть Сурена повідомив на Фейсбук друг режисера з Грузії, фотограф Юрій Мечитов, опублікувавши серію архівних фото.

Також з єдиним сином режисера попрощалися на сторінці музею Параджанова. У пості поділилися уривком з тюремних листів Сергія Йосиповича своєму синові в 70-х.

Користувачі висловлюють свої співчуття:

"Можеш розпоряджатися цим, як ти захочеш" ... це найсильніше, що я коли-небудь чула. Ось вона, справжня батьківська любов без застережень! Світла пам'ять"

"Амінь... возз'єднається з батьком на небесах в царстві небесному..."

"Жаль... Які гени!"

"Дуже шкода. Ще молодий. Світла пам'ять!"

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