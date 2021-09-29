Зупинилося серце єдиного сина україно-вірменського режисера Сергія Параджанова
Сурен Параджанов помер 28 вересня в Києві, йому було 62.
Батько Сурена Сергій Параджанов став всесвітньо популярним після екранізації фільму "Тіні забутих предків" у 1964 році, знятого за мотивами однойменної повісті Михайла Коцюбинського.
Сурен народився 11 жовтня 1958 року. Закінчив архітектурний інститут і три роки працював за своєю спеціальністю. Потім зайнявся бізнесом. Як відомо, останній рік він жив сам. Його мати Світлана Щербатюк (дочка радянського дипломата, яка вийшла заміж за Параджанова в 17 років) померла влітку 2020-го.
Про смерть Сурена повідомив на Фейсбук друг режисера з Грузії, фотограф Юрій Мечитов, опублікувавши серію архівних фото.
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Також з єдиним сином режисера попрощалися на сторінці музею Параджанова. У пості поділилися уривком з тюремних листів Сергія Йосиповича своєму синові в 70-х.
Користувачі висловлюють свої співчуття:
"Можеш розпоряджатися цим, як ти захочеш" ... це найсильніше, що я коли-небудь чула. Ось вона, справжня батьківська любов без застережень! Світла пам'ять"
"Амінь... возз'єднається з батьком на небесах в царстві небесному..."
"Жаль... Які гени!"
"Дуже шкода. Ще молодий. Світла пам'ять!"
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