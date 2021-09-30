"Здається перегоріли ще до виходу на поле"

29 вересня Київське "Динамо" в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів було розгромлено найсильнішим клубом Німеччини "Баварією"

Матч відбувся на "Альянц Арені" в Мюнхені і закінчився рахунком 5:0 на користь німців.

Кияни почали бадьоро, але ентузіазм швидко пройшов. Перший гол прийшов вже на 12-й хвилині гри. Після цього матчу "Динамо" з одним очком залишається на третій сходинці.

Голи: 1:0 – 12, пенальті Левандовскі, 2:0 – 27 Левандовскі, 3:0 – 68 Гнабрі, 4: 0 – 74 Сане, 5: 0-87 Шупо-Мотінг.

Примітно, що "Динамо" продули "Баварії" в день народження свого колишнього легендарного гравця Андрія Шевченка. У свій перший період гри за "Динамо" він забив 106 голів у всіх змаганнях і виграв п'ять чемпіонатів України з 1995 по 1999 рік, три Кубки України і звання кращого бомбардира ліги сезону 1998/99. Після перерви на "Мілан" Шевченко повернувся в "Динамо" і на початку сезону 2010/11 був капітаном команди.

Користувачі Мережі бурхливо обговорюють минулий матч:

"Я вважаю, що з такою грою потрібно самим відмовлятися від участі в таких турнірах, чим ганьбити країну! У нас за 25 років пройшло з моменту золотого м'яча! Шевченка, а перед ним Бєланов і Блохін. Вибачте, але це прірва!"

"Я б на місці Динамо взагалі в Баварію не їхав, так би був технар 3-0, а так буде 5-0"

"Динамівці здається перегоріли ще до виходу на поле"

"Українські футболісти це колоди. Максимум захисники і воротар"

"Передбачуваний результат, але не 5-0"

"Зате коли в українській лізі забивають, вони так радіють що дивитися гидко. Ось де потрібно рівень показати"

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