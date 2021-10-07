Артисти R&B-дуету «TamerlanAlena» у програмі «Карабас.LIVE» з ведучим В’ячеславом Матюхіним розповіли, як народжуються їхні пісні.

«Трек «Свята вода» ми випустили на мій день народження, 28 січня. А «Детка» випустили на день народження Олени, 17 вересня. Це вийшло випадково, тому що ми планували на одну дату, і поки готували пакет по промо, через всі ці активності трошки вибилися з графіка. Тому що це творчий процес, в першу чергу, повинен бути. І коли ти від цього отримуєш задоволення від результату, тоді все круто. Ти за це спокійний. А коли десь в чомусь сумніваєшся, ти все одно намагаєшся зробити так, щоб воно було гармонійно. Тим більше, у нас в дуеті дві людини, як би комусь подобається, комусь ні. Треба знайти консенсус. Ми знайшли, і як раз до 17 числа реалізували», - каже Тамерлан.

У творчому процесі не виключені розбіжності, але співакам вдається досягати взаєморозуміння. «У суперечці народжується істина, недарма кажуть. Тому ми сперечаємося, і у нас різні точки зору і доводи. Що краще, що ні. Все ж ми як би розсудливі люди і розуміємо», - каже Тамерлан.

Звичайно, доводиться йти назустріч один одному, доповнює Олена.

«Ми один до одного прислухаємося. Наприклад, у мене політ думки, я собі щось накрутила, накрутила, а він мені щось сказав, і я думаю: «А, точно!». Приблизно це так відбувається. Але у нас немає такого, що не подобається. Нам подобається, що ми робимо. Ми горимо у творчості», - підсумовує вона.

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