14 жовтня, відзначають День захисників і захисниць України, подяку воїнам, які захищають нашу країну, висловили і зірки на своїх сторінках в соціальних мережах

Співачка і учасниця "Танців з зірками" Джамала привітала з Днем захисників і захисниць України рядками з пісні легендарної групи Queen. І поділилася відео з кавером на цей хіт.

"Всіх причетних зі святом!!! Дякуємо нашим захисникам та захисниця за мирне небо над головами наших дітей!!!",- лаконічно написав Сергій Притула.

"Сьогодні свято всіх, хто любить і захищає нашу Батьківщину. Це - свято України. З Днем захисників і захисниць, наші герої! Вклоняємося перед вашою мужністю!» ,- йдеться в повідомленні Студії Квартал 95.

Приєднався до привітань і «Жіночий квартал»:

"Дорогі наш захисники і захисниці, нехай ваші сила і мужність завжди базуються на любові і підтримці рідних і близьких. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде в цьому потреби! З Днем захисника України!».

Лідер "Кварталу 95" Євген Кошовий запостив фото з українськими військовими.

"Поки ми працюємо і вчимося, виховуємо дітей і допомагаємо батькам ... Поки ми пишемо нові пісні і ходимо на концерти ... Поки ми хворіємо і лікуємо ... Поки ми сумуємо і радіємо ... Вони захищають. Захищають нас. Захищають право кожного з нас жити своїм життям. Захищають Україну. Зі святом вас, наші захисники та захисниці. Бережи вас Бог. Слава Україні!" - привітав фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Записав відеозвернення і Олег Винник.

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