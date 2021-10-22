Оператор-постановник, 42-річна Галина Хатчінс, яку на знімальному майданчику випадково застрелив актор Алек Болдуін, була уродженкою України.

Це зазначено на її особистому сайті.

"Родом з України, Халіна виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні оленів і атомних підводних човнів. Вона має ступінь магістра міжнародної журналістики Київського національного університету і раніше працювала журналістом-розслідувачем в британських документальних постановках в Європі", - сказано на сайті Хатчінс.

Галина переїхала в США близько 10 років тому, там закінчила Американський інститут кіно. Була оператором фільмів "Божевільний Капелюшник", "Макс Фіст", "Заклятий ворог".

Смерть Галини стала справжнім шоком для її колег і друзів.

"Я буду сумувати за тобою, мій друг... Це жахливо", "я убитий горем», «я буду жахливо сумувати за тобою", " я навіть не можу в це повірити. Моє серце розбите на шматки. Яке світло", "Відпочивай. Мир, друг мій", " не можу повірити. Ты только что был здесь. Такий талант, така сила. Так багато любові тобі і твоїй родині, Галина», «Боже мій. Це найгірше, що я чув. Нещодавно", - пишуть на сторінці Хатчінс в Instagram.

Два дні Галина виклала на своїй сторінці в Instagram кадри зі зйомок вестерну, на якому її застрелили.

У Галини залишився маленький син Андрос 2013 року народження.

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