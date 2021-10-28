Відомий український педіатр Євген Комаровський дав конкретну відповідь на животрепетне питання всіх батьків.
Доктор Комаровський розповів, за яких умов і способі життя дитина може спокійно вживати солодощі. Відповідне відео опубліковане в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
За словами педіатра, неможливо сказати, що солодке категорично не можна, "доводиться постійно юлити і придумувати умови".
Цукор є чи не найдоступнішим способом отримання задоволення, і, природно, важко відмовити дітям в ньому. Але в той же час солодке є концентрованим джерелом енергії. Дуже важливо, щоб у дитини було куди цю енергію дівати.
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Комаровський чітко відповів, кому однозначно можна солодке.
"Зараз в 21 столітті солодощі стають особливо небезпечними. Використання солодощів плюс смартфони - супроводжується епідемією ожиріння. Якщо дитина худа, з шилом, не має проблем з апетитом, багато рухається, займається спортом, якщо сім'я проводить вихідний не перед телевізором, а на прогулянці, то такій дитині солодощі однозначно можна", - заявив доктор.
Користувачі бурхливо обговорюють пораду Комаровського:
"Чим більша заборона накладається на солодощі, тим більше дитина хоче їх. Необхідно налагодити цей процес і зняти важливість з солодкого. Себе згадайте"
"Щастить мамам, чиї діти солодке не їдять))) у нашому випадку солодощі їмо рідко. Намагаємося їсти більше фруктів. Ну а кефір для мого сина це найкраща нагорода💯 😅"
"Цукор - зло! Гіперактивність, гіперзбудливість - чіткий взаємозв'язок"
"Все потрібно в міру. А коли ще їсти солодке, як не в дитинстві? Маленькі радості)"
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