Відомий український педіатр Євген Комаровський, до чиїх порад прислухаються українці, показав, як проводить вільний час.

Доктор Комаровський опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фото Комаровський зображений в лісі з кошиком грибів в милим іграшковим їжачком. Також він показав знімки осіннього лісу в променях сонця.

"Згадую неділю. Судячи з прогнозу погоди, найближчим часом Сонце планує дуже надовго з нами розпрощатися", - написав він.

Попередження про погоду трохи стривожило фоловерів, проте Краса знімком відволікла від думок про негоду.

"Скільки краси, доктор, їжак, і білий гриб", "Прекрасно бути на природі«,» яка хороша людина", "які гарні фото!👏Який милий їжачок", "хочеться довше тепла і сонечка, і гриби собирать збирати полювання😄! Дуже красиво в лісі", - писали в коментарях.

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