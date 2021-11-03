Відомий український педіатр Євген Комаровський, до чиїх порад прислухаються українці, показав, як проводить вільний час.
Доктор Комаровський опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
На фото Комаровський зображений в лісі з кошиком грибів в милим іграшковим їжачком. Також він показав знімки осіннього лісу в променях сонця.
"Згадую неділю. Судячи з прогнозу погоди, найближчим часом Сонце планує дуже надовго з нами розпрощатися", - написав він.
Малолітня дочка Пугачової та Галкіна у весільному вбранні розлютила публіку: "Зістарили до невпізнання"
Серце українського боксера зупинилося під час тренування: "Не віриться..."
Штрафи до 170 тис. гривень і в'язниця до 3 років: у Раді прийняли рішення, яке стосується кожного українця
74-річну Софію Ротару в Берліні показали поблизу і без ретуші, чесні фото: "Щастить же деяким"
Батько Колі Харківського заперечує провину свого сина: "Дитина могла спокійно звалити"
Попередження про погоду трохи стривожило фоловерів, проте Краса знімком відволікла від думок про негоду.
"Скільки краси, доктор, їжак, і білий гриб", "Прекрасно бути на природі«,» яка хороша людина", "які гарні фото!👏Який милий їжачок", "хочеться довше тепла і сонечка, і гриби собирать збирати полювання😄! Дуже красиво в лісі", - писали в коментарях.
Нагадавши, доктор Комаровський зізнався, чому його діти не стали лікарями: "у нас всіх медик - це невістка"
Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський раз і назавжди відповів, Чи можна дітям солодке: "якщо дитина худий..."
Також Politeka писала, що доктор Комаровський роз'яснив, що таке ГРВІ, застуда і грип: інструкція, як не переплутати