Російського гумориста Макима Галкіна, чоловіка співачки Алли Пугачової, Міністерство культури України внесло до "чорного списку" діячів, чия творчість "загрожує національній безпеці".

Перелік був оновлений 3 листопада і на наступний день опублікований на сайті Мінкульту. Список створено Міністерством на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ та Національної Ради України з телебачення і радіомовлення.

Таким чином, 45-річному артисту заборонений в'їзд в Україну строком на три роки, також він позбавлений права на поширення і демонстрацію в нашій країні фільмів зі своєю участю.

Причина внесення Галкіна в "чорний список" не вказується. Однак, згідно з даними на сайті "Миротворець", Галкін двічі відвідував окупований Крим - у червні 2014 року і в серпні 2015-го.

Крім того, минулого року Галкін записав ролик, в якому спародіював президента України Володимира Зеленського, який анонсував ідею про всеукраїнське опитування "П'ять питань від президента".

Примітно, що в "чорному списку" Мінкульту ще один чоловік Алли Пугачової - Філіп Кіркоров. В інтересах забезпечення національної безпеки України йому заборонили в'їзд в нашу країну з червня цього року.

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