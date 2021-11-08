Український боксер, чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик здивував несподіваним вбранням, похвалившись перед шанувальниками.

Як пише Politeka.net, нещодавно Олександр Усик став одним з найтитулованіших боксерів у світі, вигравши бій з британським боксером Ентоні Джошуа. Тепер Усик - володар відразу чотирьох чемпіонських поясів.

У себе в Instagram Усик похвалився нарядом майбутнього, розповівши про куртку, в якій він виходив під час тріумфального бою. За його словами, в цих куртках є вбудований перекладач і гарнітура, а також кишеня, яка здатна захистити телефон від стеження.

"Особливість куртки - спеціальна лінза, яка цілком може захищати людину від вірусів і зберігати конфіденційність", - зазначив Усик, продемонструвавши незвичайний лук.

У коментарях шанувальники прийшли в захват, зазначивши, що це одяг майбутнього.

"Гість з майбутнього", «дуже стильно», «Біла ефектна», «дожилися», «потужний костюм», "Нічого собі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олександр Усик вразив брутальним виглядом на зйомках фільму: "Легенда".

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