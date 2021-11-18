З'явилася нова інформація про смерть зірки шоу "Танці з зірками" і "АБВГДейки" Христини Асмаловської, якій був всього 41 рік.

Раніше стало відомо, що відома російська телеведуча, хореограф і зірка російської версії «Танців з зірками» Христина Асмаловська пішла з життя 16 листопада. Спочатку причиною її смерті називали коронавірус.

Однак, в мережі з'явилася нова інформація, згідно з якою ковід лише посилив вже існуючу і артистки проблему. Так, Телеграм-канал «112» опублікував нову версію того, що сталося.

За непідтвердженими даними, Асмаловська померла від цирозу печінки. Відзначається, що у зірки нібито були проблеми з алкоголем. Хвороба розвинулася у телеведучої раніше, а коронавірус її значно посилив. Зрештою це і стало причиною смерті.

Лікарі намагалися врятувати Христину в реанімації однієї з московських клінік, однак, їх зусилля виявилися марними.

Відзначимо, що також раніше повідомлялося, що Асмаловська не робила щеплення від коронавірусу.

Знаменитість прославилася багато в чому завдяки участі в "Танцях з зірками", де вона запам'яталася глядачам. Крім того, Асмаловська вела дитячу передачу "АБВГДейка" і з'являлася в епізодичних ролях в декількох серіалах, серед яких була "Моя прекрасна няня".

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