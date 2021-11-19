У Москві при пожежі в четвер увечері, 18 листопада, серйозно постраждала співачка Марина Хлєбнікова - разом з нею в квартирі перебували її батьки та донька.

Так, у дворівневій квартирі в будинку на вулиці Ратній повністю вигоріла спальня 56-річної Хлєбникової, яка знаходиться на другому поверсі. Вогонь охопив ліжко зірки. Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Стало відомо, що співачка в цей день пізно повернулася з гастролей і була дуже втомленою. Батьки та донька Хлєбнікової Домініка вже спали, а вона піднялася в свою кімнату. За попередніми даними, співачка заснула із запаленою сигаретою.

Першою запах диму відчула Домініка. Разом з бабусею вони намагалися виламати двері в спальню Марини Арнольдівни. Прибулі на місце рятувальники проникли в кімнату і терміново винесли на ковдрі постраждалу зірку на вулицю. Вона була без свідомості і в обгорілому одязі. Співачку терміново госпіталізували в лікарню і підключили до ШВЛ.

Пізніше стало відомо про її стан - Хлєбнікова знаходиться в комі. У неї 20% опіків тіла - обпалене обличчя, груди і ноги. Також лікарі діагностували інгаляційне ураження. Хлєбникову забирали з місця пожежі в шоковому стані.

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