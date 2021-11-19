Трагедія з російською співачкою Мариною Хлєбніковою сколихнула Мережу - в двоповерхових апартаментах спалахнула пожежа, артистка сильно постраждала.

Представники 56-річної Хлєбнікової зробили перше звернення з приводу того, що сталося. Воно опубліковане на офіційній сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.net.

"Всі ми з вами перебуваємо в якомусь стані шоку від того, що сталося... Давайте разом наберемося терпіння і будемо бажати Марині тільки всього найкращого, а не «настрибувати» на новину як стерв'ятники. Як тільки ми будемо готові дати свої коментарі - ми обов'язково їх дамо. З завтрашнього дня в ЗМІ з'являтимуться свої «версії» того, що трапилося, на основі нібито «реальних фактів від очевидців». Закликаємо вас поставитися до цього з «холодною головою». Підтримаємо Марину разом!", - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, Хлєбнікова серйозно постраждала під час пожежі в квартирі в будинку по вул. Ратній у Москві. Першою запах диму відчула її дочка, Домініка. Разом з бабусею (мамою Марини) вони намагалися виламати двері до спальні зірки, але це виявилося під силу тільки прибулим рятувальникам.

Хлєбнікову терміново госпіталізували в лікарню. За попередніми даними, співачка заснула із запаленою сигаретою.

Пізніше з'явилася інформація про її стан. У Марини Арнольдівни обпалено 50% тіла, зараз вона в медикаментозній комі. Постраждали обличчя, груди та ноги, також є ураження дихальної системи.

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