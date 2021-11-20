Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вразила нарядом з досить глибоким і непристойним вирізом, засвітившись на обкладинці відомого журналу.

Як повідомляє Politeka.net, 22-річна Лілі-Роуз активно розвиває модельну кар'єру, а також знімається в кіно. Тільки в 2021 році вийшло два фільми з її участю. На обкладинці журналу дівчина з'явилася в кофті з дуже відвертим глибоким вирізом. Під наряд вона не стала надягати нижню білизну.

Лілі-Роуз Депп

"Спасибі @wonderland за те, що дали мені можливість поговорити про фільм, який так багато значить для мене, з кимось, кого я так сильно люблю! І величезне спасибі кращій команді", - підписала фото зірка.

У коментарях юній красуні залишили масу приємних слів.

Популярні новини зараз

Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці

Пішов з життя народний артист України, розкрита причина трагедії: "Дуже боляче..."

Українцям підвищують виплати, озвучені суми: "З першого грудня..."

Ніна Матвієнко, Іво Бобул, продюсер Бебешко, Бенюк та інші назвали розмір своїх пенсій: "Мені соромно"

Українців позбавляють величезних сум на картках "ПриватБанку", розкритий хитрий спосіб: "У виписці говорилося, що..."
Показати ще

"Королева", «Ось це вид», «Я люблю тебе», «ти неймовірна», «дочка свого батька», «яка красуня», «Наряд просто бомба», «Ти так схожа на матір», "неймовірна молода зірка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лілі-Роуз Депп в бікіні здивувала недоглянутим виглядом: "жах".

А ще Politeka писала, що Лілі-Роуз Депп з бантом на цікавому місці наробила шуму: безсоромні кадри.

Також Politeka повідомляла, що Лілі-Роуз Депп захопила чарівною фігуркою в мікро-топі: "Досконалість".