Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вразила нарядом з досить глибоким і непристойним вирізом, засвітившись на обкладинці відомого журналу.

Як повідомляє Politeka.net, 22-річна Лілі-Роуз активно розвиває модельну кар'єру, а також знімається в кіно. Тільки в 2021 році вийшло два фільми з її участю. На обкладинці журналу дівчина з'явилася в кофті з дуже відвертим глибоким вирізом. Під наряд вона не стала надягати нижню білизну.

"Спасибі @wonderland за те, що дали мені можливість поговорити про фільм, який так багато значить для мене, з кимось, кого я так сильно люблю! І величезне спасибі кращій команді", - підписала фото зірка.

У коментарях юній красуні залишили масу приємних слів.

"Королева", «Ось це вид», «Я люблю тебе», «ти неймовірна», «дочка свого батька», «яка красуня», «Наряд просто бомба», «Ти так схожа на матір», "неймовірна молода зірка", - пишуть користувачі Мережі.

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