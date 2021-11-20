Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вразила нарядом з досить глибоким і непристойним вирізом, засвітившись на обкладинці відомого журналу.
Як повідомляє Politeka.net, 22-річна Лілі-Роуз активно розвиває модельну кар'єру, а також знімається в кіно. Тільки в 2021 році вийшло два фільми з її участю. На обкладинці журналу дівчина з'явилася в кофті з дуже відвертим глибоким вирізом. Під наряд вона не стала надягати нижню білизну.
"Спасибі @wonderland за те, що дали мені можливість поговорити про фільм, який так багато значить для мене, з кимось, кого я так сильно люблю! І величезне спасибі кращій команді", - підписала фото зірка.
У коментарях юній красуні залишили масу приємних слів.
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"Королева", «Ось це вид», «Я люблю тебе», «ти неймовірна», «дочка свого батька», «яка красуня», «Наряд просто бомба», «Ти так схожа на матір», "неймовірна молода зірка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Лілі-Роуз Депп в бікіні здивувала недоглянутим виглядом: "жах".
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