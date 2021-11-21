Знаменитий український боксер Олександр Усик виклав у мережу фото, зроблене під час прогулянки зі своєю дружиною Катериною.

Як пише Politeka.net, спільний знімок спортсмен опублікував у себе в Instagram в розділі Stories.

Усик не часто ділиться сімейними фотографіями, оберігаючи особисте життя, проте цього разу вирішив показати себе і дружину на прогулянці.

На новому фото Олександр позував у червоній куртці і сірій шапці, а його дружина приміряла чорну шкіряну куртку і сірі джинси з вертикальною смужкою.

Зокрема, Катерина продемонструвала в кадрі підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

На фото пара виглядала дуже гармонійно.

Відзначимо, що Олександр Усик зі своєю майбутньою дружиною познайомився ще в школі. Зараз пара виховує трьох дітей - дочку Єлизавету, і синів Кирила і Михайла.

Свою сім'ю боксер вважає головним у своєму житті, в той час як спорт для нього просто хобі.