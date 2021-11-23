Знаменита співачка Настя Каменських, яка нещодавно розповідала про те, як зазвичай проходять її будні вдома, записала кілька інтерв'ю з молодим виконавцем Васею Демчуком.

Як відомо, зовсім недавно популярна українська співачка Настя Каменських представила дуетну композицію з молодим виконавцем Васею Демчуком. А тепер опублікувала в сторі кілька моментів з нового інтерв'ю, яке записувала разом з Виконавцем.

Нещодавно Настя і Вася прийшли на інтерв'ю, в якому розповіли про причини записати разом дует і про те, що саме їм припало до душі під час роботи.

"Дуже швидко все сталося, все записали і вирішили, так оперативненько» - прокоментували артисти і заспівали разом уривок зі своєї пісні. У Мережі вже встигли назвати молодого виконавця заміною Потапу, з яким Каменських довгий час співала дуетом.

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