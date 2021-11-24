Відома співачка Настя Каменських виклала в мережі чарівні кадри з "Вечора прем'єр", на яких з'явилася в спокусливому образі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно представила чарівний кліп на дуетну пісню з Васею Демчуком, поділилася в соцмережі Instagram яскравими кадрами з концерту "Вечору прем'єр".

Для світського виходу Настя вибрала цікавий наряд - на ній темно-синя мініспідниця з піджаком і яскравий жовтий топік. Цей наряд красиво підкреслив апетитне декольте і стрункі ніжки у високих жовтих чоботях. Волосся співачки розпущене у вологому укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж і сяюча посмішка.

У підписі до публікації Каменських написала: "Дивіться live-прем'єру пісні "Обидно" вже скоро на вечорі прем'єр з @kosadcha. Це буде дуже яскравий, динамічний і спокусливий номер, режисером якого став @german.nenov. Не пропустіть!". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях.

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