Відомий продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав відео кумедних Танців з відомим телеведучим Даніелем Салемом.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український репер і продюсер Олексій Потапенко, який мляв в дружини співачку Настю Каменських, часто радує шанувальників кумедними публікаціями в своєму Instagram. Останнім часом на сторінці Потапа в соцмережі стали з'являтися забавні ролики, на яких він разом з відомими зірками виконує веселий танець під свій майбутній хіт.

Так, Цього разу в Олексій пішов у танок відомим телеведучим і учасником одного з сезонів "Танців з зірками" Даніелем Салемом. У ролику двоє модних чоловіків забавно танцюють, синхронно виконуючи завчені однакові рухи. При цьому в коментарях відзначили, що Потап в цьому ролику виглядає особливо стильно.

У підписі до публікації артист відзначив сторінку Даніеля, і написав: "Красень". А шанувальники тут же почали обговорювати ролик: "Який крутий", "І це роблять дорослі самодостатні чоловіки", "Кожен відос одне і те ж", "Молодці", "Чувак зліва так регоче, ніби отримав запрошення на гей-вечірку", "Класно".

Нагадаємо, Потап змусив Каменських танцювати "під його дудку", кадри потрапили в мережу: "Почалося!".

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