Надя Дорофєєва показала новий образ і розповіла про свій новий проект, яким зайнялася, поділившись з фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва після групи" Время и Стекло " зайнялася сольною кар'єрою. Зірка випускає пісні та альбоми, а тепер вирішила спробувати себе в новій справі. В Instagram Дорофєєва розповіла подробиці.

"Мене дуже цікавить тема NFT, і мені хочеться бути в числі перших, хто в неї зануриться і зацікавить вас.

Ділюся важливою новиною-я створюю NFT-гру!

Так, Цей світ багатьом незрозумілий. Я б могла напхати свій пост різними "блокчейнами«,» токенами", але тут навіть з Гуглом не все зрозуміло. Тому проведу паралель з сучасним мистецтвом, яке спочатку сприймалося з запереченням, негативом, неприйняттям... для мене NFT як новий виток в мистецтві, новий формат, в якому ми будемо творити, генерувати ідеї і втілювати їх в життя.

Мій IDOLL-перший персонаж, з моїми впізнаваними рисами і стилем, але це не моя копія, не просто фанова лялька, це об'єкт мистецтва, який може існувати самостійно", - написала Надя.

На фото Надя була в шкіряному вбранні. Зірка стояла на сцені, презентуючи свого персонажа.

Фанати поставили понад 26 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка крута і смілива Надя! Тільки вперед і з цікавістю буду чекати це!", "Нічо не зрозуміло, але дуже цікаво"," Оооо божечки, стільки інфи в одному пості","тепер є ще один привід чекати весну, крім альбому".

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