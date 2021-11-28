Відомий гуморист і учасник шоу "Холостячка" Олександр Еллерт показав, як проводить час після розставання з коханою Мішиною.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік і блогер Олександр Еллерт, який відкрито розповів про остаточний розрив з "Холостячкою" Ксенією Мішиною, поділився в мережі кумедним кадром. На новому фото в Instagram артист показав, чим займається зараз.

Як видно, на знімку Саша відображена на якомусь заході, він стоїть з мікрофоном в руках і з серйозним виглядом копається в своєму телефоні. Перед камерою комік з'явився в сірих джинсах і чорній футболці.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Це я дивлюся які, дурниці в цьому вашому сучасному як його інстаграмі пишете". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію Саші: "Часто спостерігаючи за вами піднімається настрій, не знаю ховається за вашою посмішкою осад на душі. Але ви розумничка, так тримати", "А що там пишуть?", "Да ладно, не сприймай близько до серця, у нас люди вічно люблять лізти куди не треба", "Пишуть, що ви більше не разом".

Нагадаємо, Еллерт збентежив змінами в зовнішності після точки у відносинах з "холостячкою" Мішиною: "Прям моє".

Як повідомляла Politeka, Еллерт з кільцем в руці викликав ажіотаж після перипетій з Мішиною: "Пара по крові".

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