Відомий український співак та чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес у своєму Instagram показав фото двійника віце-переможця "Танців з зірками" Дмитра Дікусара.

Як пише Politeka.net, відомий український співак Володимир Дантес, колишній учасник популярного гурту "ДІО. фільми", у своєму Instagram опублікував світлину хореографа та учасника шоу "Танці з зірками" Дмитра Дікусара та дизайнера Івана Фролова, які дуже схожі між собою.

"Дивлюся "Танці з зірками" і не можу зрозуміти, а всім ок, що дизайнера Іван Фролов у вільний час танцює під ім’ям Дмитро Дікусар?", - написав Володимир Дантес.

Нагадаємо, що у неділю, 28 листопада, відбувся фінал шоу "Танці з зірками", переможцями якого стали актор Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна. Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка виходила на паркет із Дмитром Дікусаром, стали віце-переможцями, а Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук зайняли третє місце.

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