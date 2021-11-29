У неділю, 28 листопада, відбувся фінал популярного шоу "Танці з зірками", перемогу в якому здобув український актор і співак Артур Логай.

Як пише Politeka.net, в Instagram у ведучого шоу Юрій Горбунова з'явилося фото з переможцями. Шоумен вирішив прокоментувати перемогу Логая.

"Переможці 8 сезону "Танців з зірками"!! Артур Логай і Анна Кареліна!! Сезон закінчився!! Браво і вдячність всім!",- зазначив Горбунов.

"Заслужено", - висловилася під постом Іванна Онуфрійчук.

Втім, не всі українці прийшли в захват від перемоги артиста.

"Войтенко найкращий! Логай-крім підтримок нема на що дивитися", «Вітаю, але я вболівала за Войтенка, він набагато краще танцював ніж Логай», «Ура, нарешті то, закінчилася ця маячня», «Фу навіть огидно, ганьба, гірші танці», «Видно, що було заздалегідь вирішено хто виграє. Танцювати він не вміє. Були і сильніші учасники", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Логай перед фіналом шоу зважився на відвертість: "я тепер не...".

А ще Politeka писала, що Артур Логай не стримався після перемоги в танцювальному шоу: "Все, що ви зробили...".

Також Politeka повідомляла, що Логай перед фіналом "Танців з зірками" заткнув за пояс Дмитра Дікусара: «віддайте кубок...».