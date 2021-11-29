Співак Віктор Павлік публічно прокоментував "розборки" своєї колишньої і нинішньої дружин, висловивши своє ставлення до їх конфлікту, який жінки винесли на публіку.

Як пише Politeka.net, артист зробив заяву в програмі "Зірковий шлях".

Раніше між колишньою дружиною Віктора Павлика Ларисою Созаєвою і його нинішньою дружиною, 27-річною Катериною Реп'яховою, розгорівся черговий скандал. Репяхова побічно звинуватила Ларису в тому, що та нібито намагається «знищити» її блог за допомогою ботів. У свою чергу, Созаєва спростувала ці звинувачення, але в процесі знову "проїхалася" по дівчині, з якою їй зраджував Павлик.

Сам співак довго не втручався в цей конфлікт. Він заявив, що зараз просто хоче, щоб він закінчився, і між усіма учасниками скандалу запанував мир.

"Ці наші розборки в середині сім'ї...якось так сталося, що Лариса висловилася не дуже красиво, я вважаю...хочеться спокою, хочеться миру. Взагалі у мене мрія, щоб ми всі помирилися і щоб ми всі мирно жили, дружили...Я дуже-дуже хочу побажати Ларисі – своїй колишній дружині – щоб вона знайшла все-таки щастя. Щоб все минуле залишилося позаду...Павла вже не повернути все-одно. Якби настав мир, то це навпаки заспокоїло б усіх, і в тому числі душу Павла", - заявив співак.

Відзначимо, що Павло - покійний син артиста і Созаєвої. Поки хлопець боровся з раком, його батько пішов від них з матір'ю і почав будувати відносини з молодою коханою. Павла не стало минулого серпня.

Нагадавши, Молода дружина Віктора Павлика після скандалу похвалилася перетворенням.

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