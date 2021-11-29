Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала реакцію чоловіків на свій розкішний образ у червоному для фіналу шоу «Танці з зірками», в якому вона виступила в якості запрошеної судді.
Знаменитість поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Нікітюк сама брала участь у п'ятому сезоні "Танців з зірками", однак, хоч вони з Максом Єжовим і дійшли до фіналу, але посіли друге місце.
У восьмому сезоні ведуча знову повернулася на шоу, проте в якості запрошеної судді у фінальному епізоді. У новому пості вона показала розкішний образ, в якому красувалася на знімальному майданчику.
На ній була обтягуюча червона сукня з відкритими плечима і помада йому в тон, а волосся співачки спадали на її плечі легкими локонами.
Никитюк поділилася кумедним відео, на якому судді проекту Макс Чмерковський і Влад Яма метушаться навколо неї, поправляючи її зачіску.
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"Вчора був прекрасний вечір на "Танцях з зірками". Я вітаю всіх фіналістів сезону...Ставила всім 10, тому що 20 не було", - написала Нікітюк.
Її шанувальники тут же відреагували.
"Джессіка з "Хто підставив кролика Роджера", "Природа талановита, що змогла створити таку крихітку", "шикарний образ", "в такому образі схожа на Полякову", "з Олею Поляковою як сестри", "Ооо, у Полякової нарешті гідна конкурентка!",- пишуть люди.
Нагадаємо, велика втрата потрясла Лесю Нікітюк, зірка не стримала емоцій.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк після повернення додому занудьгувала по Італії.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк увігнала у фарбу фіналіста "Танців з зірками" Войтенка.