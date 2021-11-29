Співачка Надя Дорофєєва відверто висловилася про свою участь в якості тренера в новому "Голосі країни" після перемоги її підопічного в минулому сезоні.
Як пише Politeka.net, в минулому році відразу після свого дебюту в якості сольної виконавиці Надя Дорофєєва вперше опинилася в кріслі тренера на проекті «Голос країни». При цьому дебют співачки на шоу увінчався успіхом: її підопічний Сергій Лазановський став переможцем.
Як стало відомо, в новому сезоні Дорофєєва повернеться на проект. Разом з нею тренерами будуть Святослав Вакарчук, Оля Полякова і Потап.
У новому пості Надя прокоментувала цю новину.
"Я дуже чекаю на новий сезон "Голосу країни"! 11-ий запам'ятається мені назавжди, тому що учасник моєї команди Сергій Лазановський став переможцем. За цей рік, що став і моїм першим сольним роком, я ще більше відкрила себе новому, тому і від сезону чекаю нових вражень. Буду рада бачити у своїй команді сміливих, яскравих і зухвалих артистів, новаторів, людей, які хочуть змінювати світ на краще", - написала зірка.
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Вона поділилася фото, на якому позувала в розкішній чорній сукні з розрізом на спідниці за лаштунками знімального майданчика.
Українці активно підтримали співачку в коментарях.
"Ми поруч і віримо в твою перемогу", "Надя, ти душа, Краса і гордість цього проекту!", "Хто б не Вибрав вашу команду, обов'язково вибере тренера, який зможе виявити найкраще в кожному учаснику", "Надюша дуже чекаємо тебе на голосі і будемо вболівати за тебе", "як же круто знову зануритися в цю особливу атмосферу вечора за переглядом "Голос Країни", - пишуть люди.
Нагадаємо, Дорофєєва розповіла про хвилюючу звістку, якого багато хто чекав.
Як повідомляла Politeka, лікарям довелося рятувати Надю Дорофєєву, подробиці нещастя.
Також Politeka писала, що Дорофєєва у вузькій сукні з високим розрізом на стегні показала сміливий образ.