"За цей рік я відкрила себе новому"

Співачка Надя Дорофєєва відверто висловилася про свою участь в якості тренера в новому "Голосі країни" після перемоги її підопічного в минулому сезоні.

Як пише Politeka.net, в минулому році відразу після свого дебюту в якості сольної виконавиці Надя Дорофєєва вперше опинилася в кріслі тренера на проекті «Голос країни». При цьому дебют співачки на шоу увінчався успіхом: її підопічний Сергій Лазановський став переможцем.

Як стало відомо, в новому сезоні Дорофєєва повернеться на проект. Разом з нею тренерами будуть Святослав Вакарчук, Оля Полякова і Потап.

У новому пості Надя прокоментувала цю новину.

"Я дуже чекаю на новий сезон "Голосу країни"! 11-ий запам'ятається мені назавжди, тому що учасник моєї команди Сергій Лазановський став переможцем. За цей рік, що став і моїм першим сольним роком, я ще більше відкрила себе новому, тому і від сезону чекаю нових вражень. Буду рада бачити у своїй команді сміливих, яскравих і зухвалих артистів, новаторів, людей, які хочуть змінювати світ на краще", - написала зірка.

Вона поділилася фото, на якому позувала в розкішній чорній сукні з розрізом на спідниці за лаштунками знімального майданчика.

Українці активно підтримали співачку в коментарях.

"Ми поруч і віримо в твою перемогу", "Надя, ти душа, Краса і гордість цього проекту!", "Хто б не Вибрав вашу команду, обов'язково вибере тренера, який зможе виявити найкраще в кожному учаснику", "Надюша дуже чекаємо тебе на голосі і будемо вболівати за тебе", "як же круто знову зануритися в цю особливу атмосферу вечора за переглядом "Голос Країни", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва розповіла про хвилюючу звістку, якого багато хто чекав.

Як повідомляла Politeka, лікарям довелося рятувати Надю Дорофєєву, подробиці нещастя.

Також Politeka писала, що Дорофєєва у вузькій сукні з високим розрізом на стегні показала сміливий образ.