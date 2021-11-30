Екс-солістка Real O, продюсером якої була Наталія Могилевська, Світлана Тарабарова розповіла про те, в яких стосунках із зіркою після відходу з колективу.
Як пише Politeka.net, Світлана Тарабарова брала участь у проекті" Фабрика зірок " під псевдонімом Аліса Тарабарова. Там вона стала улюбленицею Наталії Могилевської, а після проекту стала солісткою групи Real O, яку створили з учасниць проекту, куди увійшла і популярна зараз телеведуча Регіна Тодоренко. У 2012 році Тарабарова пішла з групи, повернувши собі справжнє ім'я Світлана, під яким і почала будувати сольну кар'єру. Але тоді Могилевська заявила, що співачка не мала право розірвати контракт з односторонньому контракті, який уклала до 2014 року.
У новому інтерв'ю, яке Світлана дала Маші Виноградовій, зірка розповіла, в яких стосунках з продюсером і співачкою Наташею Могилевською.
"О, Божечки. Дивись, Я про це, чесно кажучи, розмовляти не хочу. Я дуже багато всього зробила, про що можна поговорити. І після цього скандалу я захотіла не робити скандалів і вибрала інший шлях. Мені було боляче, мені було неприємно. Ми начебто розлучалися в класних відносинах. А потім я отримала по голові", - сказала Тарабарова.
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