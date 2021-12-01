Дружина ведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Горняк , яка дружить зі Славою Камінською, розповіла своє ставлення до скандалу з Вікторією Смеюхою.

Як пише Politeka.net, Христина Горняк є популярною блогеринею, яка вийшла заміж за Володимира Остапчука минулого року. Нещодавно Остапчук потрапив у скандал через день народження, де він був ведучим, у День пам'яті жертв голодоморів. Христина підтримала чоловіка і попросила українців бути добрішими. Цього разу дружина Володимира вирішила розповісти про скандал між колишніми солістками "НеАнгелів" Вікторією Смеюхою і славою Камінською.

"Я ніяк не ставлюся до ситуацій: за словами і весии когось. Вважаю, що завжди є дві сторони. А робити когось одного "демоном", ну якось дивно і пахне " пожалійте мене і зверніть увагу...",- сказала Христина.

"Особисто мене Слава Камінська не абьюзіт, а любить, як і я її", - додала дружина Володимира.

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