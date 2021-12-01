Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменських та інші детективи шоу "Маска"влаштували ефектні танці біля свого столу на проекті.

Як пише Politeka.net, шоу "Маска" - це популярний проект, який адаптували для українського глядача. Детективами проекту стали Оля Полякова, Андрій Данилко, Дзідзьо, а також Настя Каменським. Приєднався до зіркової четвірки і Олег Винник, який у першому випуску першого сезону ховався під маскою на сцені. Зараз вже йде другий сезон і проект продовжує бути дуже популярним. Про нове досягнення шоу розповіли на сторінці "Маска" в Instagram.

На відео всі суддю танцювали, обійнявши один одного за талію.

"МАСКА В РЕЙТИНГУ НАЙПОПУЛЯРНІШОГО НА YOUTUBE!

За інформацією Google Україна, перший випуск першого сезону шоу МАСКА увійшов до Топ-10 найпопулярніших відео в Україні в 2021 році. Яка крута новина!", - було написано під відео.

Фанати подивилися більше 3 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Найкраще шоу на українському телебаченні. Спасибі вам за все. Маска-любов", " клас. Вітаю вас. Любити. Найкраще шоу в світі", "Круто, молодці".

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