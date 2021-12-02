Катерина Нікітіна, яка стала однією з резиденток розважального шоу "Жіночий Квартал", показала, як тренується в спортзалі.

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є спортсменкою і тренером по розтяжці. Також Нікітіна обожнює жартувати і її запросили в проект"Жіночий квартал". Зазвичай зірка грає роль "дівчинки не в собі". Нещодавно Нікітіна ще й полюбила танці у пілона і неодноразово хвалилася своїми досягненнями. Зірка активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Катя показала, з чого почала останній місяць 2021 року - грудень. На відео Нікітіна була в спортивному костюмі, позуючи в спортзалі. Зірка показала, як віджимається.

"Вриваємося в Грудень", - написала Нікітіна.

Також Катя підтвердила, що у неї триває марафон без солодкого.

"Да. Залишилося 31 день", - написала Нікітіна на сторіс.

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