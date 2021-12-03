Телеведучий Григорій Решетник, зірка шоу "Україна має талант", а також "Холостячка", показав, як проводить час з дружиною Христиною вночі, коли діти сплять.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник і Христина офіційно одружені більше 10 років. У пари є троє дітей, останній з яких з'явився на світ в кінці 2020 року. Григорій в Instagram вирішив показати, як розважається з дружиною, коли діти сплять.

На фото Решетник і Христина сиділи і посміхалися. Григорій тримав у руці келих. Як можна зрозуміти, парочка пішла на нічний сеанс фільму в один з київських кінотеатрів.

"Останнім часом в кіно з коханою ми можемо вибратися вночі, коли дітей поклали спати і залишили з бабусею.

Як ви думаєте, на який фільм приїхали?",- написав зірка під фото.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви дуже красива пара", "на холостячку в 3D", " щастя вам, хлопці!", "Ви чарівна пара, Нехай Вам щастить", "красиві", "будинок Гуччі, він мене здивував".

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