Дружина Григорія Решетника, який веде шоу "Холостячка" і "Україна має талант", показала, як проводить час вночі.

Як пише Politeka.net, Христина вийшла заміж за Григорія Решетника в 2010 році. У пари за 11 років шлюбу з'явилося троє дітей, останній з яких з'явився на світ в листопаді 2020 року. Христина, як і Григорій, веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Христина була в чорно-червоному вбранні. Зірка доповнила образ сумочкою, яку тримала в руках.

"Поклали дітей спати і приїхали на нічний перегляд "House of Gucci"

Дуже хотіла подивитися цей фільм", - написала Христина.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Стильна красуня", "мені сподобався, дуже смачний"," Христина, шикарні", " з ким дітлахи?", "А як ви потім рано вранці встаєте?".

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