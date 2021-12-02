Дружина Григорія Решетника, який веде шоу "Холостячка" і "Україна має талант", показала, як проводить час вночі.
Як пише Politeka.net, Христина вийшла заміж за Григорія Решетника в 2010 році. У пари за 11 років шлюбу з'явилося троє дітей, останній з яких з'явився на світ в листопаді 2020 року. Христина, як і Григорій, веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Христина була в чорно-червоному вбранні. Зірка доповнила образ сумочкою, яку тримала в руках.
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Дуже хотіла подивитися цей фільм", - написала Христина.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Стильна красуня", "мені сподобався, дуже смачний"," Христина, шикарні", " з ким дітлахи?", "А як ви потім рано вранці встаєте?".
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