Переможниця "Холостяка" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, як тренується в спортзалі, записавши нові сторіси в Instagram.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярною вітчизняною блогеркою, яка прославилася завдяки перемозі в шоу "Холостяк". Зірка активно веде сторінку в одній із соціальних мереж, де у неї майже триста тисяч фанатів. На нових сторіс в Instagram Даша показала, як тренується в спортзалах.

На відео Ульянова робила розтяжку, вражаючи своїми вміннями.

"Ще не бабуся. Дайте реакцію", - написала Ульянова.

На другому сторіс Даша вже бігла на місці.

"Програма на схуднення))))", - написала Ульянова.

На ще одному сторіс зірка вже робила іншу вправу. Даша позувала на килимку, вражаючи працьовитістю.

"Важкувато", - написала блогерка.

На останньому сторіс можна побачити ногу Даші, яка витягнула її до камери.

"Чудеса на віражах", було підписано фото.

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