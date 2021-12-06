Переможниця "Холостяка" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, як тренується в спортзалі, записавши нові сторіси в Instagram.
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярною вітчизняною блогеркою, яка прославилася завдяки перемозі в шоу "Холостяк". Зірка активно веде сторінку в одній із соціальних мереж, де у неї майже триста тисяч фанатів. На нових сторіс в Instagram Даша показала, як тренується в спортзалах.
На відео Ульянова робила розтяжку, вражаючи своїми вміннями.
"Ще не бабуся. Дайте реакцію", - написала Ульянова.
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На другому сторіс Даша вже бігла на місці.
"Програма на схуднення))))", - написала Ульянова.
На ще одному сторіс зірка вже робила іншу вправу. Даша позувала на килимку, вражаючи працьовитістю.
"Важкувато", - написала блогерка.
На останньому сторіс можна побачити ногу Даші, яка витягнула її до камери.
"Чудеса на віражах", було підписано фото.
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