Дружина українського ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, Христина Горняк, постала в красивому образі, що чоловік не втримався від компліменту.
Дружина Володимира Остапчука нерідко бере участь у різних фотосесіях, передає Politeka.net. Цього разу зірка інтернету знялася в новорічному стилі. Відповідні кадри опублікував чоловік зірки у себе в сторіс Instagram.
На кадрах дівчина позувала в красивій сукні з довгим розрізом. Красуня трохи задерла наряд і показала стрункі ноги, позуючи біля ялинки.
"Приїхав до Христини на фотосет. Готує крутий проект з новорічними боксами", - написав зірка ТБ.
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Володимир Остапчук не втримався від компліменту дружині.
"Ауф", - написав телеведучий, додавши смайлик вогню.
Зазначимо, Володимир Остапчук і Христина Горняк одружилися минулого року. Відомо, що телеведучий зробив пропозицію коханій в день річниці знайомства під час романтичної подорожі по Босфорській протоці.
На святі були присутні близько 45 гостей, серед яких тільки найближчі: батьки, друзі та родичі. Із зіркових гостей привітати пару прийшли шоумен Іраклі Макацарія, танцюрист Олександр Прохоров та інші.
Зараз пара будує власний будинок в елітному селищі.
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