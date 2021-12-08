Відома українська співачка, актриса і блогер Анна Трінчер, яка нещодавно оголосила про заручини з Олександром Волошиним, вирішила показати підготовку до церемонії.

Анна Трінчер прославилася завдяки ролям у серіалі, проте її зухвала поведінка в соціальних мережах спрямована на те, щоб стати популярнішою. Більш того, її майбутній чоловік Олександр Волошин в соціальній мережі вже не раз зганьбився через свою гонки за популярністю.

Зараз Тринчер намагається максимально часто показувати себе і коханого, поки всі обговорюють їх особисте життя. Перед заручинами пара спеціально розповідала про розставання і публікувала нібито сумні фото і відео.

А після неї заявила, що батьки Анни проти шлюбу. Тим не менш, Тринчер це не бентежить і вона перед камерою не скромничає. Навіть в чорних мереживах Анна натякає, що готує фігуру в порядок і готується блищати на майбутній церемонії.

Заради популярності в Instagram Трінчер і Волошин виставляють все своє життя напоказ, влаштовують сварки, роблять вигляд, ніби розійшлися і розповідають особисте про сімейні проблеми. Причому після того, як Анна оголосила про заручини, вона всіляко нагадує, що її сім'я проти раннього шлюбу.

Так, помпезні заручини закоханих були затьмарені скандалами співачки з її мамою і бабусею, які виступили проти весілля. Але це не заважає парі і далі говорити про себе і робити різні заяви.

Нагадавши, Анна Трінчер зачепила Камінську з "НеАнгелів", у якої конфлікт зі Сміюхою.

Як повідомляла Politeka, Анна Трінчер після заручин опинилася в обіймах літнього співака.

Також Politeka писала, що 20-річна Анна Трінчер знову збільшила губи і показала, якою стала.