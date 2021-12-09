Відома блогерка і переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан поділилася ніжним фото і заінтригувала сюрпризом.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка Анна Богдан яка стала обраницею Михайла Заливако на шоу "Холостяк", поділилася в своєму Instagram чарівним фото з коханим і заінтригувала сюрпризом.

На новій чорно-білій фотографії Анна і Михайло відображені, мабуть, на прогулянці. Концепція фото в тому, що обличчя хлопця не видно, він стоїть спиною до камери, а в центрі уваги Аня.

У підписі до публікації Богдан розповіла про сюрприз: "Ми підготували це Для тебе. Цей етап акції "Сім чудес для наших дітей" особливий для нас, тому ми вирішили зробити його не схожим на всі попередні і підготували унікальний приз для одного з вас. Умови залишаються незмінними. Підсумки п'ятого дива ми підіб'ємо 12 Грудня, де в прямому ефірі виберемо переможця. Слідкуйте за моїми сторіс, адже саме там ми розповімо всі подробиці про участь".

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