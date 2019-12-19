18 декабря в конференц-зале Дома футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины сезона-2019/2020 среди женских и мужских команд, в которой приняла участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018” Леонила Гузь.

Красотка «жеребила» пары команд в компании с известным телеведущим Игорем Цыганыком.

Леониле 19 лет и она родом из Херсонской области. Замужем не была. Детей нет. Интересно, что в интервью Леонила признавалась журналистам, что может есть все, что хочет и не поправляться.

Леонила получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.

Ее рост - 173 см, параметры - 83-59-83.

Напомним, что борьбу в турнире Кубка Украины продолжают пять представителей элитного дивизиона, две команды из первой лиги и один клуб из второй. По итогам жеребьевки сформированы такие пары:

Динамо (Киев) — Александрия

Десна (Чернигов) — Ворскла (Полтава)

Альянс (Липовая Долина) — Мариуполь

Минай (Ужгород) — Ингулец (Петрово)

Базовая дата проведения матчей ¼ финала — 4 марта.

К слову, Динамо на прошлой стадии выбило из турнира Шахтер.

Лидеры украинского футбола встретились в национальном кубке уже на стадии 1/8 финала турнира, определив в очном противостоянии главного претендента на трофей в текущем сезоне.

Победителем драматического поединка стала киевская команда, которая смогла дожать своего принципиального соперника в дополнительное время, выиграв со счетом 2:1.

Динамо намного активнее начало матч, заставив Шахтер уже с первых минут действовать преимущественно от защиты. Киевляне смогли создать несколько опасных моментов, но их стартовый натиск воплотился в гол достаточно неожиданно. На 22-й минуте капитан Бело-синих Сидорчук, увидев, что Пятов немного вышел из ворот, ударом из-за пределов штрафной отправил мяч по невероятной траектории в дальний угол.

Впрочем, уже в начале первого экстра-тайма тот же Степаненко нивелировал численное преимущество своей команды, получив вторую желтую за фол на Вербиче. В равных составах Динамо смогло вырвать победу, не доводя поединок до серии пенальти. На 109-й минуте Попов эффектным ударом головой замкнул подачу с углового, чем принес киевлянам путевку в четвертьфинал Кубка Украины.

Напомним, что финал Кубка Украины 13 мая 2020 года впервые в истории примет Тернополь.

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