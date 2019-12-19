Совсем забыла о приличии!

Супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, поразила своих подписчиком в Instagram неожиданным поступком

30-летняя красотка Ирина Морозюк , не стесняясь, разделась на одном из пляжей Дубая.

Недавно мы писали, что жена бывшего капитана Динамо Николая Морозюка Ирина не прекращает удивлять поклонников необычными публикациями в социальной сети

Как сообщала Politeka.net, экс-игрок киевской команды летом перешел на постоянной основе в турецкий Ризеспор, за который он до этого выступал на правах аренды, и уже успел провести 11 матчей в новом сезоне.

Сама же Ирина Морозюк недавно стала президентом любительского футбольного клуба из Львова, что не мешает ей привлекать к себе внимание провокационными постами в Instagram.

На этот раз эффектная блондинка приняла участие в необычном челлендже, продемонстрировав свои нестандартные способности.

Напомним, что жена экс-игрока Динамо показала, что умеет вытворять языком.

Как сообщала Politeka, полуобнаженная жена экс-динамовца похвасталась растяжкой, сведя с ума поклонников.

Также Politeka писала о том, что жена экс-игрока Динамо без стеснения показала сочный «персик».