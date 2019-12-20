Женская хоккейная лига России снялась обнаженной для новогоднего календаря, вызвав насмешки в интернете

В фотосессии приняли участие 12 российских хоккеисток из семи клубов ЖХЛ.

Представители лиги заявили, что целью проекта было продемонстрировать нежность, чистоту, искренность и изысканность спортсменок.

Пользователи сети не оценили новаторский подход авторов, загнобив фотографии девушек.

"Если вместо одежды прикрыться ветками и каким то мусором , то разве это можно назвать обнажением?", "Лица, какие-то, напряженные у девок... А так ничего, потянет", - возмущаются недовольные россияне.

К слову, недавно мы писали, что 18 декабря в конференц-зале Дома футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины сезона-2019/2020 среди женских и мужских команд, в которой приняла участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018” Леонила Гузь.

Красотка «жеребила» пары команд в компании с известным телеведущим Игорем Цыганыком.

Леониле 19 лет и она родом из Херсонской области. Замужем не была. Детей нет. Интересно, что в интервью Леонила признавалась журналистам, что может есть все, что хочет и не поправляться.

Леонила получила специальность парикмахера-стилиста, окончила техникум в Киеве.

Ее рост - 173 см, параметры - 83-59-83.

Как сообщала Politeka, зарплата Коноплянки в Шахтере рассекречена: «пошел на понижение».

Также Politeka писала, что капитан Шахтера получил жуткий удар во время матча: игроку пришлось спасать жизнь.

Также Politeka писала, как выглядит красотка, с которой Милевский укатил на отдых.