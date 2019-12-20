Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев высказался за реванш между российским боксером Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком

В июле 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал обладателем всех четырех поясов чемпиона мира в первом тяжелом весе, а также получил кубок Мохаммеда Али. Однако в России считают, что теперь можно организовать бой-реванш между этими боксерами и Гассиев в нем непременно победит, заявил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Гассиев был травмирован, поэтому бои срывались. Но в январе у него планируется бой, а потом мы будем вести переговоры по его поединку в России. Чем больше таких боев будет у нас, тем популярнее станет бокс. У нас много регионов, способных принимать такие мероприятия, не только Москва и Питер.

Знаете, сейчас Мурату нужно как можно быстрее восстановиться и вернуться на ринг, мы его поддержим. Реванша с Усиком хотим не только мы, его весь мир хочет. И я уверен, что Мурат в нем победит. В первом бою у него были проблемы то с рукой, то с плечом, но это не оправдание. Просто нужен реванш, где победит сильнейший. Уверен, что им станет Мурат» - приводит слова функционера Спорт-Экспресс в России.

После этого боя Усик стал обладателем всех четырех поясов чемпиона мира в первом тяжелом весе – WBO, WBC, WBA, IBF – и пояса журнала The Ring, а также получил кубок Мохаммеда Али. Его украинцу вручила супруга легендарного боксера.



Усик провел свой дебютный поединок в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна, добыв победу нокаутом в восьмом раунде. Чисора же двумя неделями позже в третьем раунде отправил в нокаут Дэвида Прайса.

Отметим, что по итогам 2018-го ESPN признал лучшим боксером года в мире Александра Усика – на тот момент, короля крузервейта, который в 2019-м дебютировал в супертяжелом весе победой над американцем Чаззом Уизерспуном.

Напомним, ранее Усик назвал личный топ боксеров мира.

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