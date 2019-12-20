Криштиану Роналду впечатлил фантастическим ударом в 17-м туре чемпионата Италии по футболу в Серии А

На 45-й минуте выездного матча против против "Сампдории" (2:1) капитан сборной Португалии смог выпрыгнуть на 71 см, и на высоте 2 метра 56 сантиметров нанести прицельный "выстрел" по воротам Аудеро.

🤯🛩 Cristiano Ronaldo jumped 71 cm from the ground, and when he connected with the ball, had reached 2.56 m, according to Sky. pic.twitter.com/yEPIFPTTae — DAZN Canada (@DAZN_CA) December 18, 2019

Ранее мы писали, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал историю о своем непростом детстве

Звездный футболист признался, что во время обучения в академии лиссабонского Спортинга, ему и его сверстникам иногда приходилось выпрашивать еду.

По словам португальца, они ходили в ресторан быстрого питания и просили дать им бесплатные бургеры.

Теперь же Криштиану Роналду ищет тех людей, которые помогали ему в тяжелые времена, чтобы отблагодарить.

Недавно мы писали, что нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от завоевания своего шестого Золотого мяча

32-летний форвард заявил, что всю жизнь получал удовольствие от футбола, но понимает, что его карьера подходит к концу.

Как признался аргентинский игрок, уже через несколько лет он может уйти из футбола.

«Всю свою карьеру я не переставал мечтать, расти и совершенствоваться изо дня в день, получая удовольствие от футбола. Я имел возможность с году или двух делать то, что я так люблю.

На сегодняшний день я понимаю, сколько мне лет. Бог хочет, чтобы я мог еще несколько лет наслаждаться игрой.

Такие моменты, как этот - очень особенные. Почему? Приближается мой уход из футбола. Мне осталось еще несколько лет в большом футболе. Хочу наслаждаться своей игрой, футболом и семьей», - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве.

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут.