Криштиану Роналду впечатлил фантастическим ударом в 17-м туре чемпионата Италии по футболу в Серии А
На 45-й минуте выездного матча против против "Сампдории" (2:1) капитан сборной Португалии смог выпрыгнуть на 71 см, и на высоте 2 метра 56 сантиметров нанести прицельный "выстрел" по воротам Аудеро.
Ранее мы писали, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал историю о своем непростом детстве
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Звездный футболист признался, что во время обучения в академии лиссабонского Спортинга, ему и его сверстникам иногда приходилось выпрашивать еду.
По словам португальца, они ходили в ресторан быстрого питания и просили дать им бесплатные бургеры.
Теперь же Криштиану Роналду ищет тех людей, которые помогали ему в тяжелые времена, чтобы отблагодарить.
Недавно мы писали, что нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от завоевания своего шестого Золотого мяча
32-летний форвард заявил, что всю жизнь получал удовольствие от футбола, но понимает, что его карьера подходит к концу.
Как признался аргентинский игрок, уже через несколько лет он может уйти из футбола.
«Всю свою карьеру я не переставал мечтать, расти и совершенствоваться изо дня в день, получая удовольствие от футбола. Я имел возможность с году или двух делать то, что я так люблю.
На сегодняшний день я понимаю, сколько мне лет. Бог хочет, чтобы я мог еще несколько лет наслаждаться игрой.
Такие моменты, как этот - очень особенные. Почему? Приближается мой уход из футбола. Мне осталось еще несколько лет в большом футболе. Хочу наслаждаться своей игрой, футболом и семьей», - приводит слова Месси Marca.
Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.
Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве.
Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут.