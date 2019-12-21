Американский боксер Шэннон Бриггс продолжает хейтить прославленного украинского боксера Владимира Кличко, опубликовав в соцсети Instagram провокационный пост

На этот раз боксер поделился необычным желанием на Рождественские праздники. Как передает Politeka, он опубликовал рождественскую картинку в Instagram, подписав ее фразой:

«Все чего я хочу на Рождество – два передних зуба Кличко».

Отметим, что ранее 43-летний боксер подбросил дров в костер слухов о возможном возвращении в ринг.

Напомним, что в октябре 2010 года состоялся бой Бриггса с братом Владимира Виталием. Тогда Кличко-старший победил американца единогласным решением судей.

Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.

Также стали известны имена боксеров, которые будут внесены в Международный зал боксерской славы в 2020 году в категории "современные боксеры". В этот раз увековечат таких боксеров как Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мосли. Церемония интродукции состоится 11-14 июня в городке Канастота в штате Нью-Йорк, США.

Также впервые со дня основания Зала славы бокса в 1990 году появилась отдельная категория для девушек боксеров. Первыми членами Зала славы бокса среди девушек станут Кристи Мартин и Люсия Рийкер.

Международный зал боксерской славы – это зал славы и музей бокса, созданный в 1990 году для того, чтобы почтить и сохранить богатое наследие бокса, рассказывать о достижениях тех, кто преуспел в этом виде спорта, предоставить образовательный опыт для многочисленных посетителей музея.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.