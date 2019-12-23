Супруга экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала поклонниками, как отдыхает

Так на новом опубликованном кадре модель прощается с курортным и жарким Дубаи и обещает вернуться. Эффектная блондинка позирует в топе, который слегка просвечивает, красной кепке и стильном костюме свободного кроя.

Наряд выгодно подчеркнул основные «достоинства» звезды соцсетей – пышную грудь, подтянутый живот. Кроме того, подписчики обратили внимание, что жена футболиста злоупотребляет, по их мнению, уколами красоты и тому подобными процедурами.

Некоторые в своих комментариях откровенно смеются с «перекроенной» женщины, по их мнению сама по себе внешность Ирины Морозюк весьма посредственна и ей «не оставалось ничего другого», кроме как себя апгрейдить.

Звезда сети с завидной регулярностью публикует откровенные кадры в своем микроблоге - тут тебе фотокарточки на любой вкус - и "горячие" позы в крохотном купальнике, и томные фото с вечернего похода в ресторан, и демострация стройных ножек в экстра-мини и много чего другого.

Как ранее мы писали, бывший капитан киевской команды Морозюк летом перешел на постоянной основе в турецкий Ризеспор, за который он до этого выступал на правах аренды, и уже успел провести более 11 матчей в новом сезоне.

В свою очередь супруга украинского игрока недавно нашла себе новое увлечение, став президентом любительского футбольного клуба из Львова.

Напомним также, украинский вингер «Шахтера» Александр Зубков решился на серьезный шаг.



22-летний футболист в Париже сделал предложение своей девушке Анне, которая, конечно же, ответила согласием.



Об Анне известно немного. Она закончила Национальный фармацевтический университет в Харькове. Работает врачом в лаборатории и преподает в университете. Девушка часто публикует яркие фото в соцсетях, на которых видно, что у нее шикарная фигура.

К слову, полузащитник украиской сборной Александр Зинченко заявил, что однажды может вернуться в донецкий "Шахтер".



"Когда я был маленький и играл в академии, всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене". Ты никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни. Я очень уважаю и люблю "Шахтер". Он для меня родной. "Шахтер" воспитал меня, я не исключаю возможности вернуться", - сказал он " Трибуне ".

Напомним, что Зинченко одним словом высказался об уходе Ракицкого, ошарашив украинцев.

Как сообщала Politeka, конкурент Зинченко раскрыл истинную причину переезда Ракицкого в РФ.

Также Politeka писала о том, что Ракицкий сделал обреченное признание о сборной Украины.