Промоутер Эдди Хирн, который ведет дела Энтони Джошуа, признался, что вопрос по поводу следующего боя британца остается открытым

В интервью Express Хирн отметил, что IBF и WBO не могут определить, кто из их обязательных претендентов – Кубрат Пулев или Александр Усик – должен первым выйти на ринг с Джошуа.

"Мы обратились к WBO и IBF, а они отвечают типа: "Мы первые. Нет, мы первые". Ребята, кто, бл**ь, будет следующим? Вы хотите без веских оснований разделить пояса? Должна быть определенная система ротации, которая прояснит, кто будет следующим. Вы должны поощрять боксеров объединять титулы, становиться абсолютными чемпионами. Меня это действительно разочаровывает. Это одна из многих проблем в боксе. Если они скажут, что два следующих боя Джошуа будут против обязательных претендентов, то окей. Но не говорите: "Вот вам два поединка, и если вам это не нравится, то освобождайте пояс". Это разочаровывает", – отметил Хирн.

Промоутер заявил, что на данный момент "один из титулов, возможно, придется сделать вакантным".

"Мы поговорим с Усиком и Пулевым. Надо посмотреть, о чем мы можем договориться с этими парнями. Кроме того, мы будем давить на IBF и WBO, чтобы они нашли решение", – сказал Эдди Хирн.

К слову, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Энтони Джошуа оценил манеру ведения боя украинца Александра Усика.

«Усик – великий тяжеловес. Он был неоспоримым чемпионом в крузерах, и поэтому решил подняться в супертяжелый вес, чтобы приехать и сразиться с большими парнями. Он все еще изучает дивизион, но ему нужен кусок большого пирога, который он с радостью попробует вырвать из моих рук. Победа над Усиком придаст больше значения моим титулам, выигранным у Руиса, который пребывал не в идеальной форме. Хочу, чтобы соперники вроде Усика были в моем послужном списке. Тогда я смогу сказать, что побеждал таких парней.

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В конце года болельщиков ждал реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса. Кроме того, особое внимание фанатов было приковано к украино-российскому противостоянию в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.

Также стоит отметить прошедший в Екатеринбурге чемпионат мира по боксу среди любителей.

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