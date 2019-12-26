Известный боксер Энтони Джошуа готов к тому, что лишится чемпионского пояса WBO из-за невозможности проведения боя с Александром Усиком

Промоутер британца Эдди Хирн пытается договориться с WBO об отсрочке обязательной защиты, однако если этого не произойдет, то Джошуа придется отказаться от титула.

"Я ненавижу это, потому что очень сложно собрать все эти пояса. И было бы очень неприятно вынужденно освободить один из них из-за политики в боксе. Но если я потеряю его, знаю, что смогу вернуть титул", – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Отметим, что если пояс WBO окажется вакантным, то Усик может подраться за него с южноафриканцем Джозефом Паркером.

К слову, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис не выходит на связь после проигранного боя против Энтони Джошуа.

Об этом сообщил тренер боксера Мэнни Роблес.

Роблес рассказал, что отправил сообщение Руису, но не получил ответа. Наставник боксера надеется, что он выйдет на связь и возобновит тренировки и сумеет снизить вес до 113 кг.

Роблес также добавил, что на сборах, которые предшествовали поединку против Джошуа, Руис часто пропускал или отменял тренировки.

Также мы писали, что Деонтей Уайлдер прокомментировал победу Энтони Джошуа в бою против американца Энди Руиса.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отметил, что особую роль в тактическом плане для Джошуа отыграл украинец Владимир Кличко.

«Джошуа был нерешителен. Он работал по методу Кличко — выживать в бою. У меня иной менталитет — зверя, воина, императора. Если он называет себя королем — без проблем, это только к лучшему. Бокс — жестокий вид спорта и я поддерживаю общую мысль, не жалея никого на ринге»

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии состоялся поединок-реванш в супертяжелом весе между британским боксером Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом

Битва по-настоящему была жаркой и собрала у экранов миллионы болельщиков. Энтони Джошуа одержал победу и восстановил чемпионские титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Счет судейских записок: 118–110, 118–110, 119–109 в пользу Энтони Джошуа.

На последнем, 12 раунде, Руис пропустил мощный удар справа, на его лице полилась кровь из раны (он получил рассечение возле глаза во время первого раунда).

Джошуа продемонстрировал аккуратную тактику боя, которая явно принесла результат. Судя по всему, Руису, второму в истории по показанному весу после Валуева, все-таки не хватало скорости.

Чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, которые до этого боя принадлежали Энди Руису, переходят Энтони Джошуа и возвращаются в Британию

Напомним, что от Усика до Джошуа: бои года, которые заслуживают особого внимания.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

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