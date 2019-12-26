Футболист сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский претендует на звание обладателя самого красивого гола в декабре

Серия А представила список номинантов на лучший забитый мяч во внутреннем чемпионате. Среди претендентов оказался и наш соотечественник. Полный список выглядит так:

Жереми Бога (Сассуоло), Жоао Педро (Кальяри), Руслан Малиновский (Аталанта), Горан Пандев (Дженоа), Филиппо Фалько (Лечче), Душан Влахович (Фиорентина), Симоне Верди (Торино),

Джованни Симеоне (Кальяри), Александар Коларов (Рома), Ромелу Лукаку (Интер),

Криштиану Роналду (Ювентус).

Украинец отличился в пятнадцатом туре чемпионата в матче против "Вероны". Малиновский не попал в стартовый сосав, но несмотря на это, все равно вышел на поле. Случилось это на 28-й минуте из-за травмы одноклубника.

В конце первого тайма футболист получил длинную передачу от Ханса Хатебура, после чего сместился и пробил метров с двадцати. Удар пришелся точно в "девятку".

Этот мяч стал для Малиновского дебютным за "Аталанту" в рамках внутреннего первенства. Ранее Руслан уже забивал за свой клуб, но случилось это в рамках Лиги Чемпионов в матче с "Манчестер Сити".

На данный момент, "Аталанта" готовится к следующему матчу, что не мешает ее футболистам пребывать в отличном настроении. В сеть уже попало видео, как Руслан Малиновский вместе с одноклубниками записали интересное праздничное видео, поздравив своих поклонников с Рождеством.

В Серии А команда украинца продолжает бороться за зону Лиги Чемпионов, а по забитым мячам и вовсе идет на первом месте.

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