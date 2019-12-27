Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который неоднократно признавался лучшим игроком мира, рассказал о своем самом главном достижении

Как сообщает AS, самым ценным успехом он считает не победу в ЛИге Чемпионов, а титут чемпиона Европы. В 2016-м году Португалия ни в каких прогнозах не входила в число соискателей титула. Тем не менее, Роналду и компания сумели не только добраться до финала вопреки всем прогнозам, но и сенсационно одолеть Францию 1:0.

"Титул чемпиона Европы – самый важный для меня. В тот незабываемый вечер я плакал, смеялся, кричал и... напился. Я не шучу! Во фремя финала у меня возникло сильное обезвоживание, так как я сильно кричал. После матча я немного выпил – и сразу же опьянел", – поделился футболист.

Действительно, тот финал Роналду вряд ли когда-то забудет. Его мечта сыграть в самом главном матче сезона оборвалась уже на 25-й минуте. Жесткий фол игрока Франции оставил португальцев без лидера. Несмотря на такое жуткое стечение обстоятельств, Роналду не приуныл и продолжал руководить своими партнерами из-за боковой. Такое поведение легенды понравилось многим болельщикам всего мира, так как невооруженным глазом было видно, как сильно Криштиану переживает за свою команду.

Тем неожиданее оказалось недавнее признаниие игрока. Роналду выиграл целую россыпь престижных наград – начиная Золотыми мячами и заканчивая несколькими титулами Лиги Чемпионов, но искренне считает, что та победа со своей сборной самая ценная.

Ранее Politeka сообщала, что игрок сборной Украины поборется с Криштиану Роналду за звание лучшего в итальянской Серии А.

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Напомним, украинский клуб оказался одним из лучших в истории самого престижного турнира – Лиги Чемпионов.

https://www.youtube.com/watch?v=XOT9IG_3P0E