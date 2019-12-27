Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который неоднократно признавался лучшим игроком мира, рассказал о своем самом главном достижении
Как сообщает AS, самым ценным успехом он считает не победу в ЛИге Чемпионов, а титут чемпиона Европы. В 2016-м году Португалия ни в каких прогнозах не входила в число соискателей титула. Тем не менее, Роналду и компания сумели не только добраться до финала вопреки всем прогнозам, но и сенсационно одолеть Францию 1:0.
"Титул чемпиона Европы – самый важный для меня. В тот незабываемый вечер я плакал, смеялся, кричал и... напился. Я не шучу! Во фремя финала у меня возникло сильное обезвоживание, так как я сильно кричал. После матча я немного выпил – и сразу же опьянел", – поделился футболист.
Действительно, тот финал Роналду вряд ли когда-то забудет. Его мечта сыграть в самом главном матче сезона оборвалась уже на 25-й минуте. Жесткий фол игрока Франции оставил португальцев без лидера. Несмотря на такое жуткое стечение обстоятельств, Роналду не приуныл и продолжал руководить своими партнерами из-за боковой. Такое поведение легенды понравилось многим болельщикам всего мира, так как невооруженным глазом было видно, как сильно Криштиану переживает за свою команду.
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Тем неожиданее оказалось недавнее признаниие игрока. Роналду выиграл целую россыпь престижных наград – начиная Золотыми мячами и заканчивая несколькими титулами Лиги Чемпионов, но искренне считает, что та победа со своей сборной самая ценная.
Ранее Politeka сообщала, что игрок сборной Украины поборется с Криштиану Роналду за звание лучшего в итальянской Серии А.
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Напомним, украинский клуб оказался одним из лучших в истории самого престижного турнира – Лиги Чемпионов.