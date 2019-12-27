Украинский боксер Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской принял участие в небольшой фотосессии

Крымчанин попозировал для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвал настоящий фурор в Instagram. Фанаты не смогли пройти мимо откровенного наряда Екатерины, отметив ее роскошное декольте.

Пользователи сети восхитились красотой пары. Но некоторые отметили, что у супруги Усика чересчур открытое платье.

"Прекрасная пара! С наступающим и новых побед", " Как по мне слишком открытое платье....с уважением к Саше".

К слову, известный боксер Энтони Джошуа готов к тому, что лишится чемпионского пояса WBO из-за невозможности проведения боя с Александром Усиком.

Промоутер британца Эдди Хирн пытается договориться с WBO об отсрочке обязательной защиты, однако если этого не произойдет, то Джошуа придется отказаться от титула.

"Я ненавижу это, потому что очень сложно собрать все эти пояса. И было бы очень неприятно вынужденно освободить один из них из-за политики в боксе. Но если я потеряю его, знаю, что смогу вернуть титул", – сказал Джошуа.

Отметим, что если пояс WBO окажется вакантным, то Усик может подраться за него с южноафриканцем Джозефом Паркером.

Кроме того, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев высказался за реванш между российским боксером Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

В июле 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал обладателем всех четырех поясов чемпиона мира в первом тяжелом весе, а также получил кубок Мохаммеда Али. Однако в России считают, что теперь можно организовать бой-реванш между этими боксерами и Гассиев в нем непременно победит, заявил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Гассиев был травмирован, поэтому бои срывались. Но в январе у него планируется бой, а потом мы будем вести переговоры по его поединку в России. Чем больше таких боев будет у нас, тем популярнее станет бокс. У нас много регионов, способных принимать такие мероприятия, не только Москва и Питер. Знаете, сейчас Мурату нужно как можно быстрее восстановиться и вернуться на ринг, мы его поддержим. Реванша с Усиком хотим не только мы, его весь мир хочет. И я уверен, что Мурат в нем победит. В первом бою у него были проблемы то с рукой, то с плечом, но это не оправдание. Просто нужен реванш, где победит сильнейший. Уверен, что им станет Мурат».

Напомним, про лучшие бои года, которые заслуживают особого внимания.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что промоутер Ломаченко раскрыл, кто остановит Джошуа до боя с Усиком.